Священник обвинил Хаски в пропаганде суицида и сатанизме

Священник Островский назвал песни Хаски на VK Fest аморальщиной и сатанизмом

Известный священнослужитель и блогер Павел Островский раскритиковал участие рэпера Хаски в фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Островского, он был возмущен, увидев кадры выступления рэпера перед аудиторией, не достигшей 18-летнего возраста. В частности, он упомянул тексты песен «Пуля-дура», «Пироман 17» и «Старуха».

«Пропаганда суицида, абсолютная аморальщина и депресняк на грани сатанизма — вот вам и пропаганда традиционных ценностей от VK», — написал он в своем посте, приложив видео со сцены.

Также Островский обратил внимание на то, что артист вскоре «порадует москвичей своим творчеством»: в выходные у него запланировал концерт в столице.

Ранее стало известно, что иерей Руской православной церкви Павел Островский делает русофобские и христианофобские заявления и, в частности, занимается оправданием геноцида русских.