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13:14, 16 июня 2025Россия

Священника РПЦ обвинили в оправдании геноцида русских в Чечне

Публицист Антоновский обвинил иерея Островского в оправдании геноцида русских
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Иерей РПЦ Павел Островский делает русофобские и христианофобские заявления и, в частности, занимается оправданием геноцида русских в Чечне в середине девяностых годов. В этом священника обвинил в Telegram российский блогер, писатель и публицист Роман Антоновский.

Антоновский обратил внимание на комментарии в канале Островского, где тот якобы утверждал, что русские сами виноваты в притеснениях. «Он вляпался в новый скандал, накидав в своем чате голосовух, что геноцида русского и шире русскоязычного населения в Чечне в 1990-е годы не было. И вообще русские постоянно угнетали бедных чеченцев. Мол, сами виноваты», — написал публицист.

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Блогер добавил, что депортацию чеченцев в годы Второй мировой войны «согласовал грузин Сталин, а проводил мегрел Берия», и русские здесь никак не замешаны.

Все христиане выступают за мир и дружбу народов. Но ровно до тех пор, пока представители иных народов и конфессий не атакуют христиан и христианство

Роман Антоновский

Основанием для недовольства Островским стали заявления священника о том, что впоследствии подвергшиеся этническим чисткам «русские оказались в Чечне не просто так», а после депортации чеченцев. Сам Островский позже записал аудиосообщение, в котором отверг обвинения и заявил, что его слова были вырваны из контекста. «Многие патриотические паблики, или, точнее, авторы их, не потрудились посмотреть контекст. И мне кажется, что это такое неуважение к собственной аудитории», — заявил он.

Ранее Островскому приходилось извиняться за свои слова о русских мужчинах как «овощебазе с триколором».

ЖЗЛ
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