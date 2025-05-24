Назвавший овощами российских мужчин священник извинился

Иерей РПЦ Островский извинился за сравнение российских мужчин с овощами

Иерей Русской православной церкви (РПЦ), настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский, назвавший овощами российских мужчин, извинился за подобное сравнение. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

До этого священнослужитель заявил, что россиянки чаще выходят замуж за мусульман, поскольку соотечественники по разным причинам тянут с предложениями руки и сердца. В своей проповеди Островский отметил, что мужчины ведут себя, как «овощебаза с триколором».

«Хочу извиниться за свои слова про триколор; они у меня вырвались, так как эмоционально реагировал на вопрос. В мыслях не было хоть как-то оскорбить флаг своей страны», — написал представитель РПЦ.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа.