В РПЦ назвали женщину слугой своего мужа

Протоиерей РПЦ Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа

Женщина должна быть слугой своего мужа, ее жизнь бессмысленна без семьи. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, видео выступления которого опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

По словам священника, мужчина должен свою супругу любить сильнее с каждым годом и «смотреть на нее, как на любезную лань, прекрасную серну». «И так же могу сказать любой некрещеной женщине, что у тебя не просто есть муж, который зарабатывает и может сделать тебя матерью, у тебя есть хозяин и господь, у тебя есть смысл жизни, — сказал Ткачев. — Ты должна любить его, быть ему верной и быть ему слугой, и не стесняться этого».

Протоиерей подчеркнул, что в помощи супругу заключается смысл жизни женщины.

Ранее Ткачев неоднократно вызывал общественный резонанс своими высказываниями. В январе он заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам. По мнению священника, так Бог наказывает за аборты. Кроме того, в июле 2024 года протоирей выразил мнение, что у россиянок нет прав на эмбрионы внутри них.