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20:27, 8 апреля 2025Россия

В РПЦ назвали женщину слугой своего мужа

Протоиерей РПЦ Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Женщина должна быть слугой своего мужа, ее жизнь бессмысленна без семьи. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, видео выступления которого опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

По словам священника, мужчина должен свою супругу любить сильнее с каждым годом и «смотреть на нее, как на любезную лань, прекрасную серну». «И так же могу сказать любой некрещеной женщине, что у тебя не просто есть муж, который зарабатывает и может сделать тебя матерью, у тебя есть хозяин и господь, у тебя есть смысл жизни, — сказал Ткачев. — Ты должна любить его, быть ему верной и быть ему слугой, и не стесняться этого».

Протоиерей подчеркнул, что в помощи супругу заключается смысл жизни женщины.

Ранее Ткачев неоднократно вызывал общественный резонанс своими высказываниями. В январе он заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам. По мнению священника, так Бог наказывает за аборты. Кроме того, в июле 2024 года протоирей выразил мнение, что у россиянок нет прав на эмбрионы внутри них.

ЖЗЛ
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