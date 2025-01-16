«Господь наказывает нас этими HIMARS». Разврат, аборты и педерастия: священник РПЦ винит россиян в ударах ВСУ по городам России

Протоиерей Ткачев заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS

Россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам — так Бог наказывает за аборты, а все войны — от мастурбации. Об этом во время очередной проповеди заявил протоиерей Андрей Ткачев. Это не первое скандальное высказывание священнослужителя — ранее он, среди прочего, заявлял, что «где безбожие — там и педерастия», а плод, который вынашивает беременная женщина, и вовсе ей не принадлежит.

Именно из-за разврата происходят войны. (...) Господь наказывает нас этими «хаймарсами» или «скальпами», которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся

В проповеди, опубликованной 14 января 2025 года, Ткачев заявил, что «единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены», а если «семя льется куды попало», то «будет литься кровь, [начинается] война». Так, по мысли священнослужителя, именно разврат становится причиной всех войн, а ракеты являются наказанием за совершенные грехи.

Также протоиерей привел статистику, согласно которой «аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время».

«Плод внутри женщины ей не принадлежит»

В вопросе абортов Андрей Ткачев занимает радикальную позицию, которая выделяет его среди остальных представителей Русской православной церкви (РПЦ). В проповедях Ткачева, в частности, звучали такие наставления, как «ребенка с синдромом Дауна надо рожать». Об этом он заявил в передаче на телеканале «Царьград», в которой похвалил семью, отказавшуюся от аборта, несмотря на то, что обследование показало, что у плода есть синдром Дауна и другие множественные патологии.

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При этом церковь хоть и не приветствует искусственное прерывание беременности как явление, но и не не осуждает аборты по медицинским показаниям и даже рекомендует «проявлять снисхождение» к женщинам, чья беременность грозит опасностью. Ткачев же не берет во внимание состояние женщины в вопросе деторождения, зато он уверен, что ребенок с врожденными патологиями станет святым, так как он лишен «многих естественных радостей детства» и «не будет грешить».

Кроме того, на другой проповеди Ткачев выразил мнение, что беременная женщина не может решать, что ей делать с плодом, потому что он ей не принадлежит.

Там живет человек, не знаешь, кто родится — может композитор, может инженер, может освоитель Севера, может просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь — не трожь его, он живой. Не твое это, у тебя во чреве не твое

Он также отметил, что в бездетности виноваты сами люди и их похоти, а женщин, которые хотят пожить для себя, назвал эгоистками. Россиянкам, которые не кормили детей молоком, даже не нужна грудь, уверен Ткачев. Внутренние же половые органы, которые священнослужитель назвал утробой, даны женщине для родов, а грудь — для вскармливания.

Лучше бы ты была мальчиком. (...) Зачем бесполезное все?

«Мирные времена — это сущее проклятие»

Вопросы духовности и греховности волнуют Андрея Ткачева не меньше, чем аборты. На фестивале «Дни Достоевского в Оптиной Пустыни» в 2023 году Ткачев заявлял, что люди в настоящее время особенно «гниют».

Так гнить, как мы гнием в мирные времена, вообще редко у кого получается. То есть мирные времена — это сущее проклятие. По крайней мере, для такого человека, как наш

Специальная военная операция (СВО) на тот момент шла уже полтора года. «Мы сейчас воюем, между прочим, с самой советской республикой из всех 15, — говорил Ткачев в том же выступлении. — Украина — это выкормыш Советского Союза, приросший территориями, получивший то, чего никогда не имел, там промышленность, наука и все остальное, это самое любимое дитя красного проекта. Мы воюем с красной заразой снаружи... и мы должны воевать с ней внутри».

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«Нет молитвенного ажиотажа»

На другой проповеди Андрей Ткачев упрекнул белгородцев в том, что они недостаточно молятся о прекращении обстрелов города защитнику города святому Иоасафу Белгородскому.

Белгородчане должны, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтирные чтения, коленопреклонения, чтобы Господь помиловал Теткино [Курская область], Шебекино, Белгород и все остальное

Ткачев упрекал россиян в недостаточно ревностном соблюдении православных традиций не только в беде, но и в радости. На проповеди в рождественскую ночь 7 января 2025 года он отметил, что те, кто не чувствует радость в праздничный день, не обладают душой.

Грешников в празднике «колбасит», потому что нераскаянную душу обжигает благодать. Не веселит, но обозляет. И если вы в праздники особенно унылы, особенно раздражены, особенно нетерпеливы, особенно взвинчены — это значит, что вы живете неправильно

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Где безбожие — там и педерастия»

Нередко Ткачев выступает защитником традиционной роли мужчины в обществе. На одном из выступлений священнослужитель заявил, что на сексуальную ориентацию человека влияет то, где он живет — в крупном городе или небольшом населенном пункте. «А среди кого больше гомосексуалистов — среди трактористов или среди дизайнеров?» — задался вопросом он.

Там, где шальные деньги, где пьянки-гулянки, где праздная жизнь, там, где гордыня, где безбожие — там и педерастия

Ткачев даже призывал разрешить детям работать с семи-восьми лет, поскольку затянувшееся детство мешает строить семейную жизнь в будущем.

Мужчина, восьмилетний мужчина — это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет — будет строить, нужно будет — будет красить, нужно будет — будет рожать детей

Он также посоветовал родителям не воспитывать из дочерей принцесс, формируя у них ложное понимание, когда следует создавать семью. «Принц не приедет, (...) и придется выходить замуж какого-то шиномонтажника», — добавил Ткачев. В его картине мира такие последствия «затянувшегося детства» портят молодых людей и становятся причинами войн, разврата, государственных проблем и общего упадка.