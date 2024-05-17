Священник упрекнул белгородцев в недостаточно усердных молитвах под обстрелами

Священник упрекнул белгородцев в недостаточных молитвах заступнику при обстрелах

Протоиерей и ведущий телеканала «Царьград» Андрей Ткачев обвинил жителей Белгорода в недостаточно усердных молитвах под обстрелами. Фрагмент выступления опубликован на странице священнослужителя во «ВКонтакте».

На видео Ткачев утверждает, что во время атак со стороны Украины белгородцы не вспоминают заступника города и не обращают к нему свои молитвы. «Белгород (...) должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому», — заявляет он.

Далее священник говорит, что не наблюдал «молитвенного ажиотажа» вокруг Иоасафа Белгородского. Белгородцы «должны, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать» различные религиозные действия, заключил он.

Белгородская область является одним из граничащих с Украиной российских регионов и регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Населенные пункты области и Белгород обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии, также в небе над областью регулярно сбивают украинские беспилотники.

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