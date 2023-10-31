Священник посоветовал россиянкам рожать от насильников

Священник Ильяшенко: аборты после изнасилования неприемлемы

Изнасилованные женщины должны сохранить ребенка, если он был зачат таким путем. Отказаться от абортов россиянок призвал иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе в интервью изданию «Подмосковье Сегодня».

По словам священнослужителя, изнасилование не должно порождать новый грех, к числу которых он отнес аборт. Он отметил абсолютную беспомощность находящегося в утробе матери плода и отсутствие у него шансов выжить в сравнении даже с новорожденным.

«Независимо от того, как зародилась жизнь, отбирать ее нельзя», — сказал Ильяшенко. При отсутствии у женщины средств на воспитание ребенка ей помогут государство и церковь, заверил он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева назвала идею депутата Вероники Власовой запрашивать согласие у мужа на аборт нарушением прав женщин. По словам специалиста, каждая россиянка вправе распоряжаться своим телом, и «никакие мужья, никакие родители к этому не имеют отношения».