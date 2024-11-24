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02:21, 24 ноября 2024Россия

В РПЦ призвали разрешить детям работать с 7-8 лет

Протоиерей Ткачев: детям следует идти работать в возрасте 7-8 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Ткачев

Андрей Ткачев . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев призвал разрешить детям работать с 7-8 лет, поскольку затянувшееся детство мешает строить семейную жизнь в будущем. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Священнослужитель отметил, что западная модель воспитания, когда ребенок возводится «в ранг домашнего бога», разрушительна для российского общества и для веры.

«Мужчина, восьмилетний мужчина — это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет — будет строить, нужно будет — будет красить, нужно будет — будет рожать детей», — заявил Ткачев.

Он также посоветовал родителям не воспитывать из дочерей принцесс, формируя у них ложное понимание, когда следует создавать семью. По мнению священника, девушки, которым «давно рожать пора», не стремятся замуж, а ждут принца, однако принц не появится, и придется «выходить замуж какого-то шиномонтажника».

Ранее Ткачев выразил мнение, что на сексуальную ориентацию человека влияет то, в насколько урбанизированной среде он живет. «А среди кого больше гомосексуалистов — среди трактористов или среди дизайнеров?» — задался вопросом он.

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