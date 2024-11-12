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12:48, 12 ноября 2024Россия

В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

Протоиерей Ткачев: где шальные деньги и безбожие — там гомосексуализм
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Ткачев

Андрей Ткачев . Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Гомосексуализм больше распространен в крупных городах, чем в небольших населенных пунктах. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, фрагмент его выступления опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

По словам священнослужителя, на сексуальную ориентацию человека влияет то, в насколько урбанизированной среде он живет. «А среди кого больше гомосексуалистов — среди трактористов или среди дизайнеров?» — задался вопросом он.

«Там, где шальные деньги, где пьянки-гулянки, где праздная жизнь, там, где гордыня, где безбожие — там и педерастия», — резюмировал Ткачев.

Ранее протоиерей отказал россиянкам в правах на эмбрионы внутри них. На одной из проповедей он объяснил недопустимость аборта тем, что мать не знает, кем может стать ее ребенок. «Если понесла женщина во чреве — не тронь, не твое, не смей убивать зачатое», — сказал Ткачев.

ЖЗЛ
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