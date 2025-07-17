В России в несколько раз увеличили штрафы для родителей

Госдума увеличила штрафы для не исполняющих свои обязанности родителей

В России увеличили штрафы для не исполняющих свои обязанности родителей. Закон во втором и третьем чтении приняла Госдума на пленарном заседании в четверг, 17 июля, передает ТАСС.

Речь идет об административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов.

Наказание за данное правонарушение в виде штрафа устанавливается в размере от 500 до 2 тысяч рублей. Размер штрафов вырос в несколько раз — ранее он варьировался от 100 до 500 рублей.

Ранее в Забайкальском крае предложили лишать родительских прав за один проступок детей — поджог травы. По словам вице-премьера региона Виктории Бессоновой, в 2025 году в этом участвовали 23 ребенка, что составляет более 40 процентов от общего количества поджигателей.