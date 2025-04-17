В российском регионе захотели лишать родительских прав за один проступок детей

Власти Забайкалья предложили лишать родительских прав за поджог травы детьми

В Забайкальском крае захотели лишать родительских прав за поджог несовершеннолетними травы. С предложением наказывать взрослых за этот проступок их детей выступила вице-премьер региона Виктория Бессонова, сообщается на сайте регионального правительства.

По последним данным местных властей, в поджогах на территории Забайкалья участвовали 23 ребенка, что составляет более 40 процентов от общего количества поджигателей. «Существующие меры по предупреждению родителей недейственны. Нам необходимо обратить особое внимание на воспитание родителями тех детей, которые стали нарушителями противопожарного режима, вплоть до лишения их родительских прав», — заявила Бессонова на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

Она добавила, что по фактам поджогов детьми травы рассмотрено только два административных материала. По словам вице-премьера, всю информацию о происшествии в первый же день нужно передавать в комиссию по делам несовершеннолетних.

В свою очередь, замначальника управления МЧС по Забайкальскому краю Артем Чулков в ходе заседания сообщил, что в нынешнем сезоне в регионе зафиксировано 485 пожаров травы на площади 31 тысяча гектаров. Кроме того, действуют 77 лесных пожаров общей площадью в 70 тысяч гектаров.

Ранее в Госдуме предложили ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. По словам депутата Султана Хамзаева, во многих случаях несовершеннолетние употребляют спиртные напитки из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.