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15:15, 17 июля 2025Россия

Российские рыбаки сняли на видео уничтожение украинского дрона вертолетом Ка-52

В Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Липецкой области рыбаки сняли на видео момент уничтожения украинского БПЛА российским вертолетом Ка-52. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

Все произошло в окрестностях города Елец. На кадрах виден беспилотник самолетного типа, пролетающий над очевидцами. Его преследует боевой вертолет. В один момент воздушное судно выпускает по дрону снаряд, после чего аппарат взрывается в небе.

«Хорош! Красава!», — прокомментировали рыбаки произошедшее.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки беспилотников на регион.

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