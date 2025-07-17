Российские рыбаки сняли на видео уничтожение украинского дрона вертолетом Ка-52

В Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52

В Липецкой области рыбаки сняли на видео момент уничтожения украинского БПЛА российским вертолетом Ка-52. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

Все произошло в окрестностях города Елец. На кадрах виден беспилотник самолетного типа, пролетающий над очевидцами. Его преследует боевой вертолет. В один момент воздушное судно выпускает по дрону снаряд, после чего аппарат взрывается в небе.

«Хорош! Красава!», — прокомментировали рыбаки произошедшее.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки беспилотников на регион.