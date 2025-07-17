Российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки БПЛА

Брянский губернатор Богомаз запретил снимать работу ПВО на фоне атаки БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки беспилотников на регион. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на данный момент подразделения ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. «Не снимать и не выкладывать работу ПВО!», — написал глава области.

Богомаз также попросил жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам. При их обнаружении он призвал звонить по телефону 112.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 122 беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 43 — удалось сбить над Брянской областью. Еще 38 устройств ликвидировали над Курской областью.