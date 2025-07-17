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13:09, 17 июля 2025Россия

Российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки БПЛА

Брянский губернатор Богомаз запретил снимать работу ПВО на фоне атаки БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки беспилотников на регион. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на данный момент подразделения ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. «Не снимать и не выкладывать работу ПВО!», — написал глава области.

Богомаз также попросил жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам. При их обнаружении он призвал звонить по телефону 112.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 122 беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 43 — удалось сбить над Брянской областью. Еще 38 устройств ликвидировали над Курской областью.

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