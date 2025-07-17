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15:24, 17 июля 2025Экономика

Раненого участника СВО вынудили жить на руинах

В Бисерти раненому участнику СВО отказались дать жилье вместо разрушенного дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В поселке Бисерть Свердловской области раненому участнику специальной военной операции (СВО), вернувшемуся домой, отказались давать новое жилье взамен разрушенного дома. Об этом пишет Telegram-канал «Царьград ТВ».

Андрею Найденову и его супруге пришлось переехать в съемное жилье в Екатеринбурге, так как крыша их дома, который был признан аварийным в 2024 году, полностью обрушилась. В жилье также рушатся стены, нет окон, дверей и пола. При этом местные власти считают, что дом еще можно починить, поэтому отказываются помогать.

Ранее в Амурской области жену участника СВО поселили в гниющую комнату. Россиянке предоставили комнату в общежитии по договору социального найма, но помещение оказалось в очень плохом состоянии.

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