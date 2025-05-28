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11:25, 28 мая 2025Экономика

Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

В Амурской области жену участника СВО поселили в гниющую комнату
Александра Качан (Редактор)

Фото: Тимофей Изотов / Коммерсантъ

В Бурейском округе Амурской области жену участника специальной военной операции (СВО) поселили в гниющую комнату. Об этом стало известно агентству Priamurmedia.

Россиянка обратилась в региональное отделение «Народного фронта» с просьбой помочь с жильем. Ей предоставили комнату в общежитии по договору социального найма, однако помещение оказалось в очень плохом состоянии. Женщина пожаловалась на прогнившие полы, отсутствие дверных наличников и повышенную влажность.

Прокуратура потребовала, чтобы администрация округа устранила нарушения. В 2024 году был заключен контракт на 82,5 тысячи рублей с подрядчиком, однако ремонтные работы так и не выполнили. В 2025-м заказ передали новому подрядчику, который должен был привести помещение в порядок до 15 мая, но по истечению срока компания отремонтировала только полы. Комната остается непригодной для проживания — внутри сыро и стоит вода.

«Народный фронт» обратился в окружную администрацию и областную прокуратуру с требованием окончательно решить проблему.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников СВО и семьям с детьми до 14 лет.

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