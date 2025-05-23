Путин поручил предоставить льготную ипотеку двум категориям граждан

Путин поручил предоставить льготную ипотеку семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников специальной военной операции (СВО) и семьям с детьми до 14 лет. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Перечень поручений был составлен по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое состоялось 15 апреля. Срок выполнения — до 15 июня. Разработкой предложений должны заняться правительство совместно с комиссией Государственного Совета РФ.

Ранее Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он отметил, что недавно бившее рекорды ипотечное кредитование сейчас сжимается. Глава государства назвал недопустимыми допкомиссии банков в отношении российских семей.