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12:30, 23 мая 2025Экономика

Путин поручил предоставить льготную ипотеку двум категориям граждан

Путин поручил предоставить льготную ипотеку семьям участников СВО
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников специальной военной операции (СВО) и семьям с детьми до 14 лет. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Перечень поручений был составлен по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое состоялось 15 апреля. Срок выполнения — до 15 июня. Разработкой предложений должны заняться правительство совместно с комиссией Государственного Совета РФ.

Ранее Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он отметил, что недавно бившее рекорды ипотечное кредитование сейчас сжимается. Глава государства назвал недопустимыми допкомиссии банков в отношении российских семей.

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