Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки

Путин потребовал разобраться с допкомиссиями банков для ипотечных заемщиков

Президент России Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной программы ипотеки. Сделать это глава государства призвал во время расширенного заседания президиума Государственного совета.

Российский лидер подчеркнул, что не каждый гражданин и не каждая семья, имеющая право на льготные жилищные кредиты, решается их взять.

"Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. И здесь необходимо навести, конечно, порядок", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.