Российская теннисистка рассказала об отказе менять спортивное гражданство

Теннисистка Кудерметова заявила об отказе менять спортивное гражданство

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об отказе менять спортивное гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат».

Кудерметова заявила, что у нее была возможность перейти в другую сборную. «Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — отметила она.

29 марта российская теннисистка Дарья Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.