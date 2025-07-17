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15:23, 17 июля 2025Спорт

Российская теннисистка рассказала об отказе менять спортивное гражданство

Теннисистка Кудерметова заявила об отказе менять спортивное гражданство
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова. Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об отказе менять спортивное гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат».

Кудерметова заявила, что у нее была возможность перейти в другую сборную. «Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — отметила она.

29 марта российская теннисистка Дарья Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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