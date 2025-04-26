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13:45, 26 апреля 2025Спорт

Теннисистка Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России

Теннисистка Дарья Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Ее слова приводит The Guardian.

Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство на австралийское. «Мне нужно было найти другое место. И я это сделала», — рассказала она, подчеркнув, что решение влияет только на ее жизнь.

Ранее Касаткина поделилась эмоциями после первого матча под флагом Австралии. Спортсменка заявила, что не могла сдержать улыбку, когда услышала от диктора, что она представляет Австралию.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 12-е место.

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