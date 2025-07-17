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15:27, 17 июля 2025Мир

В США назвали компромиссную для России стратегию по Украине

AC: Трампу следует позволить России самой разобраться на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует позволить России и Европе самим разобраться на Украине, а не ошибочно следовать стратегии НАТО. Об этом пишет журнал The American Conservative (AC).

«Вместо того чтобы с опозданием присоединиться к такой бесполезной стратегии, Трампу следовало бы немедленно вывести США из украинского кризиса и позволить России и европейским членам НАТО самим разобраться с этим вопросом», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что Трампу следовало бы предложить России компромисс, дав гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс. В свою очередь, авторы предлагают Москве согласиться на вступление Киева в Европейский союз.

Ранее The American Conservative сообщал, что Трамп фактически согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной. При этом отмечалось, что глава Белого дома по сути присоединился к бескомпромиссной стратегии Североатлантического альянса, «в отличие от первых недель своего второго срока».

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