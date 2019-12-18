Россиянин отдал 234 тысячи рублей за пластмассовые шарики вместо черной икры

Жителю Санкт-Петербурга продали 13 килограммов пластмассовых шариков под видом черной икры. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в региональном управлении ГУ МВД России.

Инцидент произошел в сентябре, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестные мошенники позвонили главе компании по продаже морепродуктов с предложением о выгодной сделке. Последний согласился, и стороны встретились в офисе, куда продавец привез образец товара. В результате встречи они договорились о поставке 13 килограммов черной икры.

Позже на улице Лени Голикова покупателю были переданы 26 контейнеров с фальшивым товаром. Он заплатил за них 234 тысячи рублей, качество икры проверять на месте не стал.

После встречи петербуржец все же решил попробовать продукт и обнаружил, что все контейнеры наполнены несъедобными шариками из полимерного материала.

Расследованием произошедшего занимается полиция.

В декабре 2018 года Россельхознадзор не смог установить происхождение 60 процентов черной икры на российском рынке. Как рассказал глава ведомства Сергей Данкверт, из десяти образцов черной икры, которые были выбраны на проверку, прослеживаемость была только у четырех образцов, ввезенных по импорту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!