Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

Россиян предупредили об активизации мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Об этом зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости.

По его словам, злоумышленники начали использовать несколько новых схем, связанных со страхами россиян из-за распространения коронавируса. В частности, некоторые мошенники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, собирая информацию о картах и персональные данные. Другие сообщают гражданам, что они якобы контактировали с зараженными SARS-CoV-2, и обещают прислать специалистов для проведения анализа за 5 тысяч рублей.

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Другая похожая схема основана на звонках от лица работников городских поликлиник. Они заявляют о серьезных проблемах со здоровьем по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие препараты, которые на самом деле являются пищевыми добавками.

В целом, мошенники адаптировались к тому, что большинство россиян работают удаленно, отметил Кузнецов. Например, с момента начала пандемии было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название популярного сервиса видеосвязи Zoom — при этом четверть из них были зарегистрированы за последнюю неделю. «Они [мошенники] применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил он.

В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян. В 2019 году на ее долю пришлось 70 процентов всех карточных мошенничеств.

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