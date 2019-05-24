Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Такая практика есть у Промсвязьбанка, Почта-банка, Тинькофф-банка и других организаций. В банках утверждают, что это безопасно, поскольку в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Также коды из СМС-сообщений приходят для подтверждения списания средств. Такие коды нельзя сообщать никому, даже работникам банка. Однако клиенты по привычке считают, что диктовать код сотруднику кредитной организации безопасно, и зачастую раскрывают шифр для подтверждения операции мошенникам. Аферисты звонят с поддельных банковских номеров, поэтому их трудно распознать.

Эксперты считают, что от запроса кодов из СМС-сообщений для удостоверения личности или других услуг, не связанных с переводом средств, следует отказаться. Это формирует у клиентов ложный шаблон поведения, который могут использовать мошенники. В банках настаивают, что в сообщении всегда содержится пометка о том, что код для подтверждения финансовых операций нельзя сообщать никому, поэтому такая практика безопасна.

20 мая сообщалось, что клиенты Сбербанка начали массово сталкиваться с новым видом мошенничества: они лишаются денег при использовании терминалов в отделениях. Мошенники выбирают какую-либо операцию, не вставляя при этом карту. Следующий в очереди клиент вводит ПИН-код, после чего предыдущая операция автоматически завершается за счет денег пострадавшего.

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