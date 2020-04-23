Назван срок начала восстановления рынка недвижимости в России

Инвестиционная активность на российском рынке недвижимости начнет возобновляться в четвертом квартале 2020-го. Такой прогноз содержится в аналитических материалах компании Cushman & Wakefield, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По мнению экспертов, большинство намеченных инвесторами сделок, скорее всего, будут перенесены на 2021 год. Влияние пандемии на рынок не будет особенно заметным на фоне низкой инвестиционной активности последних лет, отмечают аналитики.

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«Сложно спрогнозировать сроки полного восстановления рынка, учитывая, что кризис носит повсеместный характер, — указывают в Cushman & Wakefield. — В такой ситуации можно рассчитывать на стабилизацию к середине 2021 года. Все зависит от сроков возврата к полноценному режиму жизни и работы. При наиболее благоприятном сценарии мы, безусловно, увидим знаковые сделки даже в 2020 году». Основными процессами, которые будут происходить на рынках капитала во второй половине 2020 года, эксперты называют передел собственности, реализацию непрофильных активов и появление токсичных объектов.

Ранее в апреле международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса. По прогнозам аналитиков, доходы строительных компаний снизятся в 2020 году. Провал бизнеса строителей провоцируют одновременно несколько факторов: это распространение коронавирусной инфекции, ухудшение перспектив мировой экономики и снижение цен на нефть.

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