Определены выигрывающие от пандемии коронавируса типы жилья

Сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

«Еще в самом начале эпидемии риелторы отмечали ажиотажный спрос на загородную аренду — самоизолироваться на природе значительно приятнее, чем в городской квартире. Скорее всего, опасения второй-третьей волны эпидемии поддержат спрос на аренду дач и коттеджей и следующим летом», — отмечают аналитики. По их мнению, рынок купли-продажи загородной недвижимости тоже может выиграть от пандемии: коронавирус повысил привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.

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Кроме того, по мнению специалистов, в России возможен всплеск инвестиционного спроса на курортную недвижимость: объекты на побережье Черного моря определенно будут востребованы из-за закрытия границ. «И вряд ли только в этом году: падение доходов в результате заморозки экономики и девальвация рубля надолго сделает отечественные курорты безальтернативным вариантом для существенной части граждан», — заключают эксперты.

В марте сообщалось, что коронавирус повысил спрос на жилье в ряде стран. В настоящее время инвесторам прежде всего интересны объекты в США, на Карибских островах, в Испании, Великобритании и Германии.

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