Китайский рынок жилья начал стремительно расти после эпидемии коронавируса

Состояние рынка жилья в Китае стремительно улучшается после накрывшей страну в январе-феврале 2020-го эпидемии коронавируса, следует из материалов консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
«Еще рано точно говорить о восстановлении рынков, но пока, согласно данным Sou-Fun CREIS (одного из крупнейших порталов недвижимости Китая) и консалтинговой компании Capital Economics, еженедельные продажи жилья в Шанхае упали до минимума в последнюю неделю января — было зафиксировано 62 продажи, но их количество выросло до 1,37 тысячи на неделе, начинающейся с 9 марта», — отмечается в предоставленных материалах.
В 30 крупных китайских городах за первые 17 дней марта было совершено более 39 тысяч сделок купли-продажи недвижимости — по сравнению с 4,58 тысячи сделок за тот же период в феврале. «Восстановление предварительное, но тем не менее рынок Китая преодолел нижнюю точку падения», — утверждают аналитики. Несмотря на то что китайский рынок жилья, очевидно, начал расти, они рекомендуют быть осторожным в прогнозах, в особенности при сравнении с ситуацией в Азии и Европе. «Однако события в Азии говорят о том, что, как только число новых инфицируемых падает, происходит относительно быстрый всплеск активности на рынке недвижимости», — заключают эксперты.
Ранее в апреле стало известно, что большинство зараженных коронавирусом в Китае — 94 процента — полностью выздоровели. В стране осталось около 1,5 тысячи инфицированных, их число снижается с каждым днем. По последним подсчетам, общее число зараженных в Китае превысило 81,6 тысячи, из них порядка 76,7 тысячи человек излечились. Эпидемия унесла жизни более 3,3 тысячи китайских граждан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения