Коронавирус вернулся в Китай из России

Коронавирус подтвердили у 20 граждан Китая, которые вернулись на родину из России: они летели из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Харбине.
Всего в провинции Хэйлунцзян, к которой относится Харбин, зафиксировано 60 инфицированных. У них болезнь протекает без симптомов, подчеркнули дипломаты.
О возвращении в страну коронавируса из-за границы также сообщает пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения Китая. По последним данным, там обнаружили 78 новых бессимптомных случаев.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения