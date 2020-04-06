Премьер Ирландии вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на его представителя.

Варадкар будет сотрудником Службы здравоохранения страны (Health Service Executive, HSE), он будет работать один день в неделю. «Многие члены его семьи и друзья работают в сфере здравоохранения. Он хотел хоть как-то им помочь», — добавил помощник премьера.

Глава правительства подал заявление на работу в HSE еще месяц назад, его одобрили на днях. The Guardian пишет, что тогда Служба здравоохранения страны призвала всех квалифицированных в этой сфере, временно не работающих по профессии, зарегистрироваться в кампании по набору персонала. Просьба была связана с тем, что в ирландских больницах не хватало рук из-за большого количества зараженных коронавирусом.

41-летний премьер работал младшим врачом в больнице Дублина и получил квалификацию врача общей практики в 2010 году. Через несколько лет он бросил работу и ушел в политику.

По последним данным, в Ирландии 4994 инфицированных коронавирусом. 158 человек погибли, 25 — вылечились.

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