Объявлен траур по жертвам коронавируса в Китае

Власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Госсовет КНР принял решение объявить 4 апреля траур по жертвам пандемии, а также медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. В субботу в стране приспустят флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Все увеселительные общественные мероприятия отменены.
С 10:00 по местному времени (5:00 по московскому) в течение трех минут в Китае почтят молчанием память погибших.
Ранее Китай ответил на подозрения США в занижении данных по коронавирусу. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин рассказала, что Китай всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии. «Авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, распространяющими ложь», — сказала дипломат.
Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Китае число заразившихся коронавирусом превысило 82,4 тысячи. 3322 человека умерли, 76565 — излечились. Китай находится на пятом месте по количеству инфицированных после США, Италии, Испании и Германии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения