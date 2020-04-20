Миру предрекли строительный провал

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

По прогнозам аналитиков, доходы строительных компаний снизятся в 2020 году. Провал бизнеса строителей провоцируют одновременно несколько факторов: это распространение коронавирусной инфекции, ухудшение перспектив мировой экономики и снижение цен на нефть. «Мы изменили наш прогноз по мировой строительной отрасли на негативный», — приводит агентство выдержку из сообщения Moody's.

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Эксперты предрекают существенное снижение активности в секторах жилищного, индивидуального и нежилого строительства в США. «Точно так же по всей Европе ограничения и социальные дистанции увеличивают риск задержек, отмены проектов», — подчеркивают аналитики. Проблема затронет и Австралию, при этом в Китае, по данным Moody's, строительная деятельность уже возобновилась, что позволит китайским строителям возместить большую часть потерянных доходов еще до конца 2020 года.

Ранее в апреле сообщалось, что за период самоизоляции из-за коронавируса в России может быть приостановлена реализация около трети всех жилых проектов. Представители отрасли в первую очередь предрекают большие проблемы слабым застройщикам. Перебои с поставками стройматериалов уже начались, кроме того, девелоперы страдают из-за снижения объемов продаж квартир.

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