Оценен ущерб от остановки строек в Москве

Закрытие строительных площадок в российской столице на неделю или даже месяц — не катастрофа, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко. Его экспертное мнение опубликовано на портале ИРН.
Репченко оценил ущерб от остановки строек в Москве, отметив, что и в спокойные времена, до пандемии коронавируса, задержка ввода дома в эксплуатацию на полгода и даже на год не считалась из ряда вон выходящим событием. Поэтому временная остановка строек в Москве и Подмосковье не приведет к серьезным последствиям для отрасли.
Паниковать не стоит, подчеркивает эксперт. «Строительный цикл монолитных многоквартирных домов в среднем составляет около двух лет, — указывает он. — Панельные дома возводятся примерно за год. Приостановка строительства на неделю или даже месяц — если карантин затянется — не является катастрофой».
По мнению Репченко, от паузы пострадают лишь девелоперы, так как им придется нести финансовые потери — особенно при сохранении зарплат рабочим.
Все строительство в Москве остановили на период с 13 по 19 апреля. Разрешено лишь возведение объектов медицинского назначения, метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. Мера направлена на борьбу с распространением коронавируса.