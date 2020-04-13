Россияне устремились на Карибы из-за коронавируса

Быстрое распространение коронавируса по всему миру заставило российских инвесторов в недвижимость активнее оформлять паспорта стран Карибского бассейна и американские грин-карты, говорится в материалах агентства Russia Sotheby's International Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«После начала пандемии коронавируса COVID-19 спрос на гражданство стран Карибского бассейна за инвестиции в доли пятизвездочных отелей со стороны российских клиентов вырос на 20 процентов, — констатируют аналитики. — Также заметно увеличение интереса россиян к американской инвестиционной программе EB5, позволяющей зарубежным инвесторам получить иммиграционную визу в США. Однако пока большинство потенциальных инвесторов ждут, как она будет работать после окончания пандемии».

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Как отмечают эксперты, на карибский рынок недвижимости россияне устремились, в частности, из-за возможности оформить паспорт онлайн, не покидая родину — в условиях пандемии и закрытия границ это особенно актуально.

Ранее, в марте, сообщалось, что пандемия коронавируса может положительно сказаться на рынках недвижимости ряда стран мира. Речь шла о США, Карибских островах, Испании, Великобритании и Германии. По мнению аналитиков, зарубежные инвесторы в условиях глобальной неопределенности начнут скупать в перечисленных странах жилье и другие объекты.

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