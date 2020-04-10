Владельцы дорогих домов на Рублевке нашли способ подзаработать

Владельцы дорогих домов на Рублево-Успенском шоссе, ранее выставленных на продажу, весной 2020-го переориентировались на арендаторов из-за резкого роста спроса на съемную загородную недвижимость. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в первом квартале года в Подмосковье отмечался повышенный интерес к элитной загородной недвижимости. При этом основная доля запросов пришлась именно на арендаторов. Таким образом, собственники домов на Рублевке и Новорижском шоссе нашли способ подзаработать. На съемщиков переключились даже те, кто ранее планировал продать недвижимость. «Подобные сделки были отмечены как на вторичном, так и на первичном рынке», — указывают в Knight Frank.

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Всего в первом квартале в области продавалось менее 2,6 тысячи элитных объектов загородной недвижимости, подсчитали эксперты. Их общая стоимость превысила 604 миллиарда рублей. Средний бюджет предложения коттеджей составил 293 миллиона рублей, таунхаусов — 75 миллионов. Цена сотки люксовой земли достигла 2,9 миллиона рублей.

Средняя ставка аренды элитного загородного жилья в Подмосковье по итогам квартала выросла на 21 процент, до 1,45 миллиона рублей за месяц проживания, уточняется в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что с конца марта популярность съемных дач в Московской области начала снижаться — испугавшиеся коронавируса москвичи постепенно перестают бежать за пределы столицы. Выбор объектов за городом осложнился в условиях введенного в городе режима самоизоляции.

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