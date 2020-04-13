Россиянам начали снижать стоимость аренды жилья

Из-за ситуации с распространением коронавируса многие собственники квартир в России начали соглашаться на скидки и отсрочки платежей для арендаторов, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, снижение стоимости аренды жилья на время режима самоизоляции и карантинных мер в отдельных случаях может доходить до 50 процентов. Минимальный дисконт — 10 процентов. «Арендодатели нечасто предлагают скидку самостоятельно, но идут навстречу просьбам своих нанимателей, особенно если они живут не первый год, бережно относятся к квартире, своевременно вносят плату и соблюдают все условия договора», — отмечают эксперты.

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Они указывают, что период самоизоляции — не самое подходящее время для поиска новых жильцов, и собственники это осознают, а потому стараются всеми путями избежать смены нанимателей. «Если между арендатором и арендодателем сложились хорошие деловые отношения, то у сторон есть много способов договориться», — заключают в «МИЭЛЬ».

Ранее в апреле сообщалось, что россиянам задумали запретить выселение арендаторов жилья в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, направив соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Мера нужна, чтобы избежать вынужденного нарушения особого режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса, указал парламентарий.

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