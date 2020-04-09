Раскрыты масштабы обвала ставок аренды квартир в Москве

После введения режима самоизоляции в Москве ставки аренды столичных квартир экономкласса резко — на десятки процентов — снизились. О масштабах обвала рынка съемного жилья написал на своей странице в Facebook частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

«Эконом просто размазан, — посетовал Харыбин. — Квартиры освобождаются, цены падают на десятки процентов, собственники этого не осознают пока. Людей нет, их уволили, они уехали домой. Рынок труда в нокдауне. Средний класс пытается держаться, цены просели на 10-20 процентов, сделки есть, но в разы меньше. Люди работают на дому, понемногу снимают самые лучшие и дешевые предложения».

Материалы по теме Житья не стало Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их

По наблюдениям риелтора, стоимость аренды квартир бизнес-класса из-за особого режима снизилась в среднем на 10 процентов. «Бизнес-класс чувствует себя лучше, чем два нижних собрата. Ценник где-то даже сохранился. Людей мало, но есть, деньги есть, сделки есть», — заключил эксперт.

Ранее в апреле сообщалось, что россиянам задумали запретить выселение арендаторов жилья в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, направив соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Мера нужна, чтобы избежать вынужденного нарушения особого режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса, указал парламентарий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru