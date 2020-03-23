Россияне нашли альтернативу отдыху за границей

Пандемия коронавируса вынудила многие страны закрыть границы, и в сложившихся условиях россияне вынуждены искать альтернативу традиционному летнему отдыху за границей. Часть из них уже нашли выход из ситуации, переориентировавшись на рынок загородного жилья для сезонного проживания, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Мы действительно наблюдаем увеличение запросов на аренду дач, — констатируют аналитики. — В московском регионе и Ленинградской области спрос на них возрос на 70 процентов по сравнению с прошлой весной, в остальных регионах — от 20 до 60 процентов. Оживлению спроса способствует и ранняя весна в этом году».

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По мнению экспертов, идея пересидеть карантин на даче — лучшая в сложившейся ситуации: и дети будут на воздухе, и вся семья в безопасности. «Тем более что многим теперь не нужно ездить в офис — перешли на удаленную работу. В связи с этим повышенным спросом пользуются дачи с хорошо налаженным интернетом и устойчивым сигналом», — отмечают в «Мире квартир».

Первыми, по данным аналитиков, разбирают недорогие дачные предложения: в Московской области — со ставкой аренды до 40 тысяч рублей в месяц, в Ленинградской — до 30 тысяч в месяц.

Ранее в марте стало известно, что квартиры в Москве из-за коронавируса начали продавать дистанционно. Столичные строительные компании предлагают покупателям удаленное оформление сделок — оно безопаснее, так как не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж.

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