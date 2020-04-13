Граждане стран СНГ бросились снимать квартиры в Москве

За две недели введенного в Москве режима самоизоляции спрос на аренду жилья в городе снизился на 20 процентов. Среди сегодняшних нанимателей квартир две трети — граждане стран СНГ, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, еще треть арендаторов — это приезжие из российских регионов. Единичные запросы приходят от москвичей, желающих снять жилье на время карантина. С начала апреля в «ИНКОМ» фиксируют усиление новой тенденции: собственники квартир бросились уменьшать стоимость найма, но лишь на один-два месяца. Наиболее распространенный дисконт — от 10 до 20 процентов.

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В целом на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации большая часть арендодателей минимизировала контакты. «Хозяева квартир решили взять паузу и использовать это время для подготовки к сдаче — поступает много обращений за консультациями по расчету арендных ставок, по оценке затрат на ремонт арендного жилья, по составлению подробного договора найма и описи имущества», — указывают специалисты.

Они не исключают возможности оттока арендаторов, массовых досрочных расторжений договоров найма и, как следствие, снижения арендных ставок по окончании режима самоизоляции. Но восстановление рынка будет быстрым, обещают риелторы.

Ранее в апреле сообщалось, что россиянам задумали запретить выселение арендаторов жилья в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, направив соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Мера нужна, чтобы избежать вынужденного нарушения особого режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса, указал парламентарий.

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