Московским риелторам предрекли миллионные убытки

Остановка всех строек в Москве из-за распространения коронавируса грозит огромными убытками не только застройщикам, но и риелторским компаниям. Об этом говорится в сообщении компании Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По оценке экспертов, неделя простоя обойдется крупным риелторским фирмам в миллионы рублей. «Конечно, сейчас многие компании сокращают расходы, урезая затраты на рекламу, сокращая зарплаты или отправляя персонал в неоплачиваемый отпуск. Однако в целом потери риелторского бизнеса могут стать колоссальными», — предрекают в Point Estate.

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При этом в целом столичный рынок недвижимости остается активным, констатируют специалисты, — несмотря на введенный в городе режим самоизоляции. Так, активность покупателей и арендаторов загородного жилья в Московском регионе с начала пандемии увеличилась на 400 процентов.

Все строительство в Москве остановили на период с 13 по 19 апреля. Разрешено лишь возведение объектов медицинского назначения, метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. Мера направлена на борьбу с распространением коронавируса.

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