России предрекли остановку трети строек жилья

За период самоизоляции из-за коронавируса в России может быть приостановлена реализация около трети всех жилых проектов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Представители отрасли в первую очередь предрекают большие проблемы слабым застройщикам. Перебои с поставками стройматериалов уже начались, кроме того, девелоперы страдают из-за снижения объемов продаж квартир: многие из них строят на деньги дольщиков, и в условиях самоизоляции поступление средств резко сократилось.

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«В результате за месяц самоизоляции может встать около 30 процентов всех строек в стране — у наиболее слабых игроков. В целом и без кризиса в зоне риска находилось 500–600 компаний», — сообщил изданию гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в свою очередь отметил, что остановка строек хотя бы на месяц приведет к тому, что минимум 30–35 процентов домов не будут сданы вовремя. Из-за этого в будущем обанкротятся до 30 процентов участников строительной отрасли.

В Минстрое «Известиям» заявили, что власти отслеживают финансовое положение региональных девелоперов. Также совместно с регионами разработаны меры поддержки строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Одна из них предусматривает отмену до 1 января 2021 года штрафов для застройщиков за срыв сроков строительства, следует из сообщения, опубликованного на сайте Минстроя.

Ранее в апреле аналитики заявляли, что после окончания пандемии коронавируса российский рынок недвижимости стабилизируется, произойдут быстрый его отскок к прежним, докризисным показателям и коррекция цен на жилье в большую сторону.

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