России пообещали отскок к докризисным ценам на жилье

После окончания пандемии коронавируса российский рынок недвижимости стабилизируется, произойдет быстрый его отскок к прежним, докризисным показателям и коррекция цен на жилье в большую сторону. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Понятие "черного лебедя", к которому относится и коронавирус, предусматривает труднопрогнозируемые события, которые носят разрушительный, но краткосрочный характер», — обещают аналитики. По их наблюдениям, в настоящее время из-за COVID-19 наблюдается временное охлаждение рынка недвижимости. В сложившихся условиях застройщикам приходится сдерживать рост цен, чтобы не отпугнуть покупателей.

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«Однако нельзя говорить о каком-либо глубоком снижении интереса к недвижимости, это надежный и понятный для физических лиц актив по сохранению денежных средств, что актуально на фоне обвала нефти и обесценивания рубля, — подчеркивают эксперты. — Кроме того, недвижимость становится более привлекательным инструментом для покупателей-инвесторов с учетом ожидаемого ввода 13-процентного налога на доходы с вкладов».

Ранее в марте аналитики прогнозировали ажиотажный спрос на квартиры из-за обвала курса рубля. Рост спроса на жилье, по их мнению, должен был обернуться повышением стоимости предложения.

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