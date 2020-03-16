Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН). Об этом говорится в аналитическом обзоре, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Как и в конце 2014 года, люди побегут покупать квартиры, чтобы избавиться от обесценивающихся денег. Добавят ажиотажа и ожидания роста ипотечных ставок», — отмечают эксперты. Рост спроса на жилье, по их мнению, обернется повышением стоимости предложения — продавцы пересмотрят ценники. «Но это не очень мудрая стратегия, особенно для застройщиков, которым нужно обслуживать кредиты», — констатируют в ИРН.

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Аналитики указывают, что ажиотаж на рынке жилья быстро выдохнется — финансовые ресурсы покупателей остаются ограниченными, а спрос — чрезвычайно чувствительным к цене. «На смену ажиотажу неизбежно придет стагнация, так как спрос будет исчерпан на многие месяцы вперед, — говорится в предоставленных материалах. — А возможно, и намного хуже, чем стагнация. Потому что, помимо обвала цен на нефть и курса рубля, экономику может подкосить еще один "лебедь", которого на рынке никто не ждал, — эпидемия коронавируса».

Ранее в марте генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.

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