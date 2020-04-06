Российские новостройки подешевеют из-за эпидемии коронавируса в случае, если карантинные меры закончатся не ранее сентября 2020 года. Прогноз агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) о возможном снижении цен приводит ТАСС.
Отмечается, что потери выручки 20 крупнейших застройщиков могут превысить 200 миллиардов рублей.
«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса на 25 процентов и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30 процентов) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — сообщается в аналитическом отчете.
При этом восстановление спроса и цен после такого сценария займет от двух до четырех лет. Также в случае сохранения карантинных мер во втором полугодии падение объемов рынка продолжится. Если же карантинные меры сохранятся только в апреле-мае, спрос восстановится к третьему кварталу.
Отмечается, что застройщики смогут справиться с негативными последствиями при любом сценарии без критических потерь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения