Застройщик переселил россиян в аварийное жилье и получил 62 миллиона рублей

Застройщик в городе Семилуки (Воронежская область) возвел дома для россиян, проживающих в аварийном фонде, но и новые квартиры оказались непригодными для жизни. За этот контракт компания получила более 62 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

ООО «ВоронежЖилРесурс» строило дома для участников муниципальной программы по переселению из аварийных многоэтажек. За данный заказ фирма получила свыше 62 миллионов рублей. Однако здания были построены с нарушением строительных норм. Впоследствии их признали непригодными для комфортного и, в первую очередь, безопасного проживания.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В Семилукский район выехал областной прокурор, чтобы проконтролировать процесс переселения людей в новые квартиры, соответствующие всем нормам.

Ранее в Новоалтайске фасад торцевой стены «передовой» новостройки, которую возвел скандальный девелопер, начала рушиться — местами отпала кирпичная облицовка, а кое-где стал виден утеплитель.

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