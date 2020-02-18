Российским чиновникам захотели запретить иностранную мебель

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась в правительство с просьбой возобновить запрет на покупку иностранной мебели чиновникам. Об этом говорится в материале организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«В этих стульях нет ничего такого, чего не могли бы сделать российские мебельщики. При этом цена отечественной мебели аналогичного качества была бы гораздо ниже», — говорится в сообщении ассоциации. Ранее в стране действовало постановление №1072, запрещающее закупки мебели иностранного производства, однако оно было упразднено в ноябре 2019 года. В АМДПР полагают, что из-за этого отечественные представители отрасли могут потерять 10 миллиардов рублей в этом году.

По словам президента ассоциации Александра Шестакова, в 2018 году (до отмены постановления) для бюджетных нужд в рамках госзаказа было закуплено мебели более чем на 14 миллиардов рублей — примерно 15 процентов от объема всей мебели, произведенной в России. Теперь отечественные производители хотят добиться повторного введения запрета, что, по их мнению, было бы очень полезным для экономики страны.

Ранее стало известно, что заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову пригрозили выговором. Он не выполнил поручение о ликвидации ограничений на вывоз из России продукции лесопереработки.

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