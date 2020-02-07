Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.

Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря 2020 года.

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Помимо запчастей для автомобилей, технических жидкостей и расходных материалов в закупке оказались также такие лоты, как бита (373,75 рубля); мангалы обычный (2 437,5 рубля) и разовый (260 рублей); брелок-икона «молитва водителя» за 308,75 рубля и брелок для ключей «VIP» за 568,75; знак такси также за 568,75 рубля; «откат пластик» стоимостью 40,63 рубля и «откат резиновый» (105,63 рубля). Помимо этого, в тендер вошли более 60 наименований освежителей воздуха. Всего в нем более 10 тысяч позиций.

В ноябре 2018 года аппарат Госдумы планировал отдать тысячи рублей за лупы. На портале госзакупок тогда появился тендер на поставку девяти пейзажей на капе в раме из сосны со шпоном карельской березы и подарочный набор из трех предметов (лупа с ручкой, авторучка и USB-накопитель). Также в заказ входили доски для шахмат с выдвижными ящиками и фигурами и резная статуэтка медведя ручной работы.

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