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Госдума отдаст тысячи рублей за лупы

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Аппарат Госдумы собирается закупить сувенирную продукцию из карельской березы. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет более 326 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию, необходимо поставить девять пейзажей на капе в раме из сосны со шпоном карельской березы и подарочный набор из трех предметов (лупа с ручкой, авторучка и USB-накопитель), футляр должен быть выполнен из массива березы, внутри отделан искусственным бархатом. Также в заказ входят шахматные доски с выдвижными ящиками и фигурами в комплекте и резная статуэтка медведя ручной работы.

Карельская береза ценится за прочность и необычный узор древесины. Она служит поделочным материалом для производства мебели, шкатулок, портсигаров, украшений и других сувениров.

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