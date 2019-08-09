Российские чиновники решили потратить миллион на мытье мраморных полов

Хозяйственное управление правительства Новосибирска планирует выделить 1,35 миллиона рублей на шлифовку и полировку мраморных полов в здании областной администрации. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на документы госзакупки.

Исполнителю работ предстоит отшлифовать и отполировать поверхность пола общей площадью 623 квадратных метра в коридоре второго этажа здания на Красном проспекте, 18. Стоимость обработки одного квадратного метра пола, таким образом, составит 2,167 тысячи рублей. Подрядчику также придется заделать трещины в покрытии. Финансировать работы будут из средств областного бюджета.

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Кроме того, на сайте госзакупок проходит конкурс на очередной ремонт окон в здании администрации. Начальная цена контракта, по данным портала, — 2,85 миллиона рублей. Это третий подобный заказ за год. Новосибирское правительство также выделило 700 тысяч рублей на обновление пешеходных дорожек в своей загородной резиденции, а в 2018-м там же ремонтировало крыльцо коттеджа за 3,5 миллиона рублей и пешеходные дорожки за 4,5 миллиона, уточняет «Тайга.инфо».

Рыночные цены на услуги по полировке мраморных полов в Новосибирске, судя по объявлением в интернете, начинаются от 400-500 рублей за квадратный метр.

В марте текущего года хозуправление законодательного собрания Новосибирска заказало посудомоечную машину стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Депутаты потребовали, чтобы машина использовала только холодную воду и отмывала почти две тысячи тарелок в час.

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