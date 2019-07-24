В Чечне появится военный городок за три миллиарда рублей

В чеченском селе Борзой планируется возвести военный городок, включающий, в том числе, 12 жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы портала госзакупок.

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Строительство объекта в Шатойском районе республики обойдется в 3,06 миллиарда рублей, уточняет агентство. На территории городка запроектированы, помимо жилых домов, детский сад на 150 мест, школа на 200 мест, а также здания и сооружения под размещение объектов АО «Военторг».

Заказчиком работ выступает ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». Подрядчик, с которым заключается контракт, не указан.

Ранее в июле стало известно, что Фонд развития Абу-Даби намерен инвестировать 50 миллионов долларов в строительство международного аэропорта в Грозном. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, новый аэропорт станет самым крупным в Северо-Кавказском федеральном округе.

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