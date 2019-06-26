США дадут Украине денег на строительство военных объектов

Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум о хранении оружия, по условиям которого американская сторона готова выделить украинской 4 миллиона долларов на строительство складов боеприпасов. Информация об этом опубликована 25 июня на официальном сайте Госдепартамента США.

Средства будут выделены в течение ближайших двух лет. Их предполагается потратить на шесть безопасных складов амуниции, что приблизит Украину к исполнению соответствующих стандартов НАТО.

Там же сообщается, что за последние 16 лет США инвестировали более 40 миллионов долларов в программы утилизации Украиной устаревших советских снарядов.

18 июня стало известно, что США выделят Украине 250 миллионов долларов для помощи в оборонной сфере. Всего с 2014 года Вашингтон потратил 1,5 миллиарда долларов на помощь Киеву.

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