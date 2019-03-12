США помогут украинским военным сотнями миллионов долларов

США планируют оказать Украине военную помощь размером более 200 миллионов долларов в 2020 году. Такое заявление сделали в Пентагоне, передает ТАСС.

По словам генерал-лейтенанта Энтони Иерарди, такая сумма будет предусмотрена соответствующей статьей бюджета. «Бюджетный запрос на 2020 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания" предусматривает выделение 250 миллионов долларов на поддержку военных и сил национальной безопасности Украины и замену любого вооружения или оборонных средств, переданных правительству Украины Соединенными Штатами», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в 2019 году американские расходы на военную помощь Украине обойдутся в такую же сумму.

В то же время замминистра обороны США Элейн Маккастер заявила, что бюджет Пентагона на 2020 год предусматривает обязательства Вашингтона по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Сейчас наш бюджет соответствует ДРСМД, но у нас выбор в части модернизации [вооружений], который нам придется сделать», — подчеркнула она.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона делает это «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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